شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يتخذ 4 إجراءات لإجبار شركات المحمول تحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير منهجية وطرق قياس جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لتشمل طرفي السوق (المشغلين والمستخدمين)، حيث يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة الى ذلك لأول مرة يقوم الجهاز بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مشغليهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي، وربطه بنتائج تقارير الجودة.

تشمل قياسات الربع الأخير من 2020، تقرير قياسات الجودة الفنية بالإضافة إلى التقرير الأول لاستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من اكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020.

2. تطوير منظومة نقل الأرقام (مجاناً وخلال 24 ساعة)

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير منظومة نقل الأرقام بين المشغلين في يونيو 2020، والتي تمكن مستخدمي الهاتف المحمول من الانتقال بين الشبكات مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجاناً وفي 24 ساعة فقط، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات. ويُمكن ذلك المستخدم من التنقل الى الشبكة الأفضل وفق التوزيع الجغرافي لمستوى جودة الخدمات وهو ما ينشر بشكل دوري ضمن تقارير الجودة، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة نجاح عملية نقل الأرقام إلى 95%، حيث تم نقل 110 ألف خط ما بين المشغلين في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ5 آلاف خط تم نقلهم في الربع الرابع من 2019.

3. اتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالات:

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية الـ FDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.

تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة على عمل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.

4. إصدار إطار تنظيمي لتراخيص انشاء وتأجير ابراج المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية.

التنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة اصدار تراخيص بناء الأبراج.