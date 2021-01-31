شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% بالمستهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.7% خاسراً 61.41 نقطة ليصل إلى مستوى 8745.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% خاسراً 77.26 نقطة ليصل إلى مستوى 25850.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%.

وقفز 43 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.42%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 5.79%، فيما تراجع 143 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.74%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 2.60%، ثم سهم "ساب" بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 446.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، عن قيد دعوى المسئولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، بسبب مخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية تقدر بـ 41 مليون ريال، لبيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الافصاح عن ذلك، والمشاركة في المسئولية في إلغاء ذمة مدينة بـ17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة واخفائها من القوائم المالية وعدم الافصاح عن ذلك، مع إعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع تمديد مذكرة تفاهم تشكيل تحالف مع مجموعة المرشد القابضة وشركة حلول المدن الذكية بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض لمدة 3 أشهر قادمة تنتهي بتاريخ 29 إبريل المقبل.

في سياق منفصل أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني (أمانة)، تقدمها بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الخميس الماضي.