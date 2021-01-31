شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يصدر نتائج اختبارات جودة شبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2020 (الفترة من أكتوبر لديسمبر 2020) وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ويشمل التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، وتم في الربع الأخير من عام 2020 زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، مما أدى الى مضاعفة عينات قياس جودة الصوت وخدمات نقل البيانات، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى 35 ألف كم شهرياً.

مضاعفة عينات قياس خدمات الصوت والبيانات:

زادت عينات قياس جودة الصوت من 66.500 عينة في شهر أكتوبر، إلى 103 الف عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 55%. كما زادت عينات القياس الخاصة بخدمات نقل البيانات من 3,5 مليون عينـة في شـهر أكتـوبر إلى 6 مليون عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الرابع من عام 2020:

فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 35 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والصعيد والإسكندرية.

أورانج: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 37 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية، وعلى رأسها الدلتا والإسكندرية والقاهرة والقناة.

اتصالات: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 45 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقاهرة والاسكندرية

وي: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 49 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا والإسكندرية

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

64 منطقة لشهر أكتوبر مقسمة كالآتي (13 منطقة لشركة فودافون – 17 منطقة لشركة أورانج – 19 منطقة لشركة اتصالات – 15 منطقة لشركة وي)

72 منطقة لشهر نوفمبر مقسمة كالآتي (16 منطقة لشركة فودافون – 15 منطقة لشركة أورانج – 18 منطقة لشركة اتصالات – 23 منطقة لشركة وي)

66 منطقة لشهر ديسمبر مقسمة كالآتي (9 مناطق لشركة فودافون – 18 منطقة لشركة أورانج – 12 منطقة لشركة اتصالات – 27 منطقة لشركة وي)

ولوحظ تحسن في إجمالي عدد المناطق التي تعاني من عدم بدء المكالمة لشركة اتصالات على مدار الثلاثة أشهر، بينما زاد إجمالي عدد المناطق المتأثرة لشركة وي على مدار الثلاثة أشهر.

مؤشر جودة صوت المكالمة:

بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

27 منطقة لشهر أكتوبر مقسمة كالآتي (13 منطقة لشركة فودافون – 7 مناطق لشركة أورانج – 4 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

13 منطقة لشهر نوفمبر مقسمة كالآتي (10 مناطق لشركة فودافون - منطقة واحدة لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

14 منطقة لشهر ديسمبر مقسمة كالآتي (9 مناطق لشركة فودافون - 3 منطقة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي)

ولوحظ تحسن إجمالي عدد المناطق التي تعاني من جودة صوت المكالمة لشركة اورانج على مدار الثلاثة أشهر، بينما تعد فودافون الشركة التي تحظى بأكثر عدد مناطق تعاني من سوء جودة صوت المكالمة على مدار الثلاثة أشهر.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

7 مناطق لشهر أكتوبر مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقة لشركة أورانج - منطقتان لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي)

19 منطقة لشهر نوفمبر مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – 14 منطقة لشركة اتصالات - منطقة لشركة وي)

18 منطقة لشهر ديسمبر مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة أورانج – 10 مناطق لشركة اتصالات – 6 مناطق لشركة وي)

ولوحظ ازدياد إجمالي عدد المناطق التي تعاني من عدم اكتمال المكالمة لشركتي اتصالات ووي في شهر ديسمبر مقارنة بشهر أكتوبر.

فيما يلي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة خدمات تنزيل البيانات في الربع الرابع من عام 2020:

فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 3 مناطق تعاني مشاكل من جودة خدمات تنزيل البيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا.

أورانج: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد منطقة واحدة تعاني مشاكل من جودة خدمات تنزيل البيانات، وهي منطقة الصعيد.

اتصالات: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 4 مناطق تعاني مشاكل من جودة خدمات تنزيل البيانات، وعلى رأسها الجيزة والدلتا والقناة.



مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download: وي: من أصل 81 مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 19 منطقة تعاني مشاكل من جودة خدمات تنزيل البيانات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية.مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download: متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات للمشغلين الأربعة خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر أكتوبر، حيث تبين ما يلي:

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في ديسمبر ليصبح 23 ميجابت في الثانية بشهر ديسمبر مقارنة بــ 25 ميجابت في الثانية بشهر أكتوبر.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في ديسمبر ليصبح 23 ميجابت فى الثانية بشهر ديسمبر مقارنة بــ 34 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في ديسمبر ليصبح 18 ميجابت في الثانية بشهر ديسمبر مقارنة بــ 28 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في ديسمبر ليصبح 20 ميجابت في الثانية بشهر ديسمبر مقارنة بــ 24 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر.

أعداد المناطق التي سُجلت فيها سرعات تنزيل بيانات اقل من 5 ميجابايت /ثانية (لنسبة 10% فقط من عينات القياس)

بلغ إجمالي عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة تنزيل البيانات 78 منطقة لشهر أكتوبر، و147منطقة لشهر نوفمبر، و153 منطقة لشهر ديسمبر، وحازت شركة فودافون على أكثر عدد من المناطق المتأثرة على مدار الثلاثة أشهر.











