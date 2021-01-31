شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 31-1-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 31-1-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك بداية أولى تعاملات البنوك اليوم، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض الجنيه الاسترلينى لـ 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل أكد أحدث استطلاع أجرته لجنة الخبراء التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أن توقعات الانتعاش السياحى لا تزال حذرة لعام 2021، فنحو ما يقرب من نصف المشاركين "45 %" تصوروا آفاقا أفضل لعام 2021 مقارنة بالعام الماضى، بينما توقع 25 % أداء مماثلا، وتوقع 30 % تدهورا فى النتائج فى العام الحالى عن عام 2020 .

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 18.93 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.93 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.