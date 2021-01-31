شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدن بيراميدز" تكشف أرصدتها المحتجزة بالبنك لصالح أوراسكوم واتحاد المقاولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جولدن بيراميدز بلازا، عن أرصدة الشركة المحتجزة ببنك قطر الوطني الأهلي، لصالح شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمين، بعد رفض دعوى رفع الحجز؛ وهي حساب مصري دائن ويوجد به مبلغ 337.5 ألف جنيه، وحساب دولاري بمبلغ 1.7 ألف دولار، علاوة على القيمة الإيجارية لمقر فرع البنك بمبنى سيتي ستارز مول عن شهري يوليو وأغسطس عام 2017 بقيمة إجمالية تبلغ 56.4 ألف جنيه.

وأضافت شركة جولدن بيراميدز بلازا، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها لم تتأكد بعد من صحة صدور حكم برفض الدعوى، على أن تقوم بإرسال منطوق الحكم، وتفاصيل الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه للبورصة عقب تسلمه.

قضت محكمة استئناف القاهرة، فى حكم لصالح شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، بتأييد حكم رفض رفع الحجز على أموال شركة "جولدن بيراميدز" لدى بنك قطر الوطنى.

وسبق أن قامت شركة جولدن بيراميدز بلازا المالكة لسيتى ستارز، خلال عام 2019 بإقامة دعوى قضائية لرفع الحجز على الأموال المحجوز عليها من جانب شركة أوراسكوم لدى بنك قطر، إلا أنه فى مطلع عام 2020 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بجلسة اليوم