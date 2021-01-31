شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 31-1-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 31-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، بداية أولى تعاملات الأسبوع، وسجل تباينا بالبنك الأهلى المصرى ليسجل 18.93 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.88 جنيه للشراء، و19.17جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض الجنيه الاسترلينى لـ21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.98 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.93 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.88 جنيه.

19.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.17 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.93 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.96 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.96 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.93 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.