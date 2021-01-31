شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا: كل خسارة درس وزوجي وابنتي هما حياتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز (39 عاماً)، التي تستعد حالياً للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 8 فبراير: إن كل خسارة في مسيرتها درس تتعلم منه، وعن أكبر مخاوفها قالت: «ألا أعيش ما يكفي لأرى ابنتي 3 سنوات تكبر».

وأكدت سيرينا الفائزة بـ4 ميداليات ذهبية أولمبية: «أكثر شخصين مهمين في حياتي أمي وأبي، يوفران لي الدعم دائماً وممتنة لهما»، وعن أكثر شيء تفتقده قالت: «الفراغ فأنا كثيرة الانشغال وأكثر ما ينفرني من الناس الأحكام المسبقة عن الآخرين».

وعبرت سيرينا عن ولعها بالديناصورات وقالت: «لو كان بيدي إعادة شيء للأرض فهو الديناصورات، لكنني شاهدتها في فيلم «جوراسيك بارك» ويبدو أن عودتها غير مرحب بها».

وحددت سيرينا رائحة الليمون والورد كأفضل عطورها وعن أسوأ عادة لها قالت: «قضم أظافري». وتمنت سيرينا قبل دخولها عالم التنس بسن الـ14 أن تكون طبيبة بيطرية، وقالت إن أجمل مفردة في اللغة كلمة «عفوية»، وأكبر حب في حياتها زوجها أليكسيز أوهانيان وابنتهما أولمبيا، وعن آخر مرة بكت فيها قالت: «أنا أبكي طوال الوقت لذا آخر مرة ليست مهمة جداً».