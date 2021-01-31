شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب عقد ميسي ينبئ برحيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» أنها حصلت على نسخة من عقد نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الساري مع النادي الكاتالوني، وهو الأكبر في تاريخ كرة القدم.

ووفقاً للتقرير يحصل ميسي على أجر أسبوعي يفوق الـ673 ألف دولار ووقعه مع إدارة الرئيس السابق بارتوميو في نوفمبر 2017 وينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسيرحل الأسطورة عن ناديه في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تمديد العقد، وتوقيت تسريب النسخة ووصف الصحيفة للأجر

( 555.237.619 يورو ) بأنه الأكبر في تاريخ كرة القدم بعد أيام من إعلان ديون برشلونة يشير غالباً لقرب رحيل ميسي خصوصاً أن الأجر الكبير تزامن مع تراجع مستوى أفضل فريق في العالم وخصوصاً على الساحة الأوروبية، إذ خرج من المسابقة على يد روما وليفربول وبايرن ميونيخ في المواسم الثلاثة التي أعقبت توقيع ميسي للعقد.