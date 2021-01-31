شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يمدد عقده مع الإنتر بـ98 مليون استرليني كشرط جزائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز(23 عاماً) على تمديد عقده مع إنتر ميلان الإيطالي بشرط جزائي بقيمة 98 مليون استرليني، وأنهى مارتينيز بهذا التمديد أحلام برشلونة بالحصول عليه ليكون بديلاً عن الراحل لويس سواريز. وسيحصل مارتينيز، الذي يتقاضى حالياً 48 ألف استرليني أسبوعياً، بموجب العقد الجديد على 86.500 استرليني أسبوعياً ويظهر عقد التمديد حجم اعتماد المدرب كونتي على ماكينة أهدافه الذي ينافس زميله البلجيكي لوكاكو ونجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو في سباق الهدافين في «السيري أي» هذا الموسم.