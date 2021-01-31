شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بعودة فابينيو لتشكيلة ليفربول أمام السيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه من المنتظر أن يغيب فابينيو لاعب الوسط عن المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قد يتعافى في الوقت المناسب قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وغاب اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاماً، الذي يشغل مؤخراً مركز قلب الدفاع بسبب إصابة العديد من زملائه، عن الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير يوم الخميس الماضي بسبب إصابة عضلية.

ويلعب ليفربول حامل اللقب مع وست هام يونايتد اليوم الأحد قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء، ثم يواجه مانشستر سيتي في السابع من فبراير/شباط.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة وست هام خامس الترتيب: «أقل إصابة الآن تبعد اللاعب ثلاث مباريات، يعتمد هذا على أسبوع الإصابة وربما يصل الأمر إلى أربع مباريات. سنرى ما سيحدث. أعتقد بأن المباراة التي ستشهد عودة فابينيو ستكون سيتي».

وأكد كلوب أن نابي كيتا، الذي لم يلعب منذ الفوز 7-صفر على كريستال بالاس الشهر الماضي، اقترب من التعافي من الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 37 نقطة من 20 مباراة وبفارق سبع نقاط عن سيتي المتصدر.