شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء يصدر العدد 111 من الكتاب الإحصائى السنوى لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 ( الإصدار الحادي عشر بعد المائة) "، و الذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كافة الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقى عناصر النظام الإحصائى الوطنى.

يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كافة المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية و الداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.

الإصــدار الجديد يشمــــل عناصـــر بيانات إضافية عن إحصــــاءات الجغــــرافيا والمنـــاخ، السكان، الإسكان، الاستثمار.

تـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 /1/2021. www.capmas.gov.eg

يعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.