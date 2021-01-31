شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار يتبرع بـ90 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إعمار العقارية، - المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار- نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، وقرر التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 60 مليون جنيه للقيام بأعمال تجديد وبناء المدارس والمنازل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بمدينة سيدي عبد الرحمن، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

كما قرر مجلس الإدارة المشاركة في مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية لاستيراد لقاح كوفيد 19 من خلال تبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.