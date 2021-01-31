شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن وسعر الكيلو 23 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-1-2021 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة، وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.