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سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، وذلك مع بداية تعاملات البنوك الصباحية اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

وأظهرت خدمة الإنترنت البنكى التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم، خفض أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومى التى يطرحها البنك الأهلى المصرى، لتصل إلى 6% لشهادة الاستثمار مجموعة ب لأجل عام.

 

ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادات استثمار بعائد 11% ذات أجل 3 سنوات ويصرف عائدها شهريًا.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: 45f56d03dc.jpg

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

202007130145154515.jpg سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

 

15.78 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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