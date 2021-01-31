القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 31-1-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، وذلك مع بداية تعاملات البنوك الصباحية اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وأظهرت خدمة الإنترنت البنكى التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم، خفض أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومى التى يطرحها البنك الأهلى المصرى، لتصل إلى 6% لشهادة الاستثمار مجموعة ب لأجل عام.

ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادات استثمار بعائد 11% ذات أجل 3 سنوات ويصرف عائدها شهريًا.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى