شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بافتاحية التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 26.13 نقطة ليصل إلى مستوى 5774.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 33.99 نقطة ليصل إلى مستوى 6318.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحاً 9.23 نقطة ليصل إلى مستوى 4699.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحاً 7.79 ليصل إلى مستوى 4868.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 269.1 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7232 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية، توقيع عقد زيادة تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي لاغير وبمعدل فائدة 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وذلك بغرض تغطية المصاريف التشغيلية للشركة، ويستحق القرض خلال مدة أقصاها 1 يوليو عام 2025.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجوان الخليج العقارية، الموافقة الأولية على قبول الطلب المقدم من قبل شركة لندن للمنتجعات القابضة، وذلك من أجل تطوير مشروع منتجع لندن، والتي تملك شركة جوان الخليج العقارية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 9.5% من المشروع تقريباً.

في سياق منفصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الماضي، وأوصى المجلس بزيادة رأس المال المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 113.3 مليون دينار كويتي، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة.