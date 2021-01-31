شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت ينبع تُوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 36.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 36.5%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيتراجع مع 1.575 مليار ريال إلى 1 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 157.5 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبتة 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وقالت الشركة، إنه لن يكون هناك أثراً جوهرياً لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على هيكلة رأس المال ونسب الربحية ومؤشرات الأداء.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي، وكذلك عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 82.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مصحوباً بانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية ومصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.