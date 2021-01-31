شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بتروكيم ترتفع 89% بالربع الرابع 2020 بدعم من أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 88.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 251 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 133 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 372 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 254 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة، بالإضافة إلى انخفاض في متوسط أسعار اللقيم.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة والمصاريف العمومية والإدارية.

وانخفضت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 230 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 674 مليون ريال في العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 22 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 542 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.