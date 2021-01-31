شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المجموعة السعودية ترتفع 273% بالربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 273% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 235 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 63 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 447 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 242 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة أرباحاً للربع الحالي بقيمة 91 مليون، مقابل خسائر بقيمة 11 مليون للربع المماثل من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع SCP التي تمت خلال الربع الرابع من العام السابق.

كذلك ارتفعت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" لتبلغ للربع الحالي 124 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وتكاليف التمويل، والزكاة.

وانخفضت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 92 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 606 مليون ريال في العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 143 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 544 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.