شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تسجل أرباحاً بقيمة 2.2 مليار ريال بالربع الرابع 2020 بعد زيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.22 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 0.89 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى الزيادة في الكميات المباعة والانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة إلى عكس مخصص الانخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، والتي بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال سعودي.

يُذكر أنه في الربع الرابع من عام 2019 قد تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال سعودي.

وفي المُقابل، حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.7 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 32.9 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 31.7 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 0.04 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 2.18 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.