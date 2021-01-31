شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جريرالسنوية ترتفع 2% لزيادة مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.07 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

ويأتي الارتفاع في الأرباح بالرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلباً بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.