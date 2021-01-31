الاقتصاد

الصين تمنع مؤقتاًَ دخول الأجانب القادمين من كندا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-رويترز

قالت القنصلية الصينية في مدينة تورونتو الكندية: إن الصين منعت دخول الأجانب القادمين من كندا بشكل مؤقت حتى وإن كانوا يحملون تصاريح عمل سارية في الصين. وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت: «ستمنع الصين بشكل مؤقت دخول كل الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة سارية للعمل والأمور الشخصية».
يأتي الإجراء في وقت تفرض فيه كندا قيوداً على حركة السفر بسبب مخاوف انتشار فيروس «». وسجلت كندا 4255 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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