شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوعد المختبرات التي تتأخر في تسليم اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

توعّدت الحكومة الألمانيّة، الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المختبرات التي «لا تحترم تعهّداتها» في مجال تسليم اللقاحات المضادّة لوباء «كوفيد-19» إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة «أسترازينيكا» البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانيّة، «إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة». وأضاف: «لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي».

وتصاعدت حدّة الخطاب في الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين ومختبر «أسترازينيكا» البريطاني الذي تأخّر مراراً في تسليم جرعات لقاحه المضادّ لـ«كوفيد-19». ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني مختبر «أسترازينيكا» بأنّه أعطى الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.

لكنّ الشركة البريطانيّة ليست المختبر الوحيد الذي واجه اتّهامات في هذا المجال من جانب المسؤولين الأوروبيين.

ففي الأسبوع الماضي، توعّدت إيطاليا أيضاًَ باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ شركة «فايزر» الأمريكيّة بسبب التأخّر في تسليم اللقاحات. ومن المقرّر عقد اجتماع وطني الاثنين، في ألمانيا بين السلطات ومصنّعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليّات التسليم.