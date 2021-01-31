شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر مع توقف التداول على المعدن الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد حالة من الاستقرار التام، وذلك في ظل توقف التداول على الذهب يوم الأحد من كل أسبوع، وهو يوم الأجازة الأسبوعية في مصر لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد..

عيار 18 سجل 694 جنيها

عيار 21 سجل 810 جنيهات

عيار 24 سجل 925.75 جنيه

الجنيه الذهب 6480 جنيها

أونصة الذهب 1844 دولارا.

الأسواق العالمية كانت على صفيح ساخن الأسبوع المنقضى بسبب ارتفاع وهبوط في الأسهم، وكذلك حركة مستمرة في سعر الذهب، قابلها أيضا تغيرات عديدة على سعر الدولار، لكن مع نهاية هذا الأسبوع، فإن الدولار كان هو الرابح الأكبر في الأسواق.

وشهدنا هذا الأسبوع انخفاض بالعملات شديدة التأثر بالمخاطرة فيما حقق الدولار نتائج جيدة، بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط في الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

الذهب أيضا تضرر بصورة كبيرة من هذه التقلبات في الأسهم والبورصات، حيث هبط سعر اونصة الذهب 25 دولار تقريبا، لتبهط من 1870 إلى 1844 دولار، ليغلق على تراجع ملحوظ، وسجلت أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق بختام التعاملات ، لكن الأسعار سجلت انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.