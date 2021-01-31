شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإعلان الجدول الزمني لطرح أسهم شركة البورصة السعودية للاكتتاب خلال 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إعلان خطط طرح البورصة للاكتتاب العام خلال العام الحالي.

وقال الحصان، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن جدولاً زمنياً للطرح الأولي سيتوافر هذا العام، مضيفاً أن الإدراج قد يحدث في غضون عامين، وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأضاف: "التزامنا حيال الإدراج لم يتغير، أرجأنا التوقيت فحسب لأن رؤية 2030 جاءت وجاء معها التزام بالتحول".

وكانت "تداول" قد قامت بتعيين "إتش. إس. بي. ي" في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.