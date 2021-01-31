شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير المُقبل، عملية بناء سجل الأوامر لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، واجتماع الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، وأحقية توزيع أرباح صندوق جدوى ريت السعودية، وشركة حلواني إخوان.

ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد عقد مؤتمر صحفي لشركة "سابك" لاستعراض النتائج المالية للربع الرابع من العام الماضي 2020.

ويبدأ، اليوم الأحد، عملية بناء سجل الأوامر لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، بغرض طرح 7.5 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وتُستحق، يوم الثلاثاء المُقبل، التوزيعات النقدية لمالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية، عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%. ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.7% من صافي قيمة الأصول.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 47.142 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% لقيمة السهم الإسمية.

ويُستحق، يوم الخميس المُقبل، أرباح شركة حلواني إخوان للمساهمين المستحقين عن العام 2020، بقيمة 47.142 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% لقيمة السهم الاسمية.