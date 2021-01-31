شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مبادرة ومشروع في استراتيجية الرياض المزمع إطلاقها قريباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن استراتيجية مدينة الرياض، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهم بصدد إطلاقها، تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.

مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة والأذرع الاستثمارية الأخرى بلغ 230 مليار دولار أو 825 مليار ريال سعودي، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وأكد الرشيد أن الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد أن بدأت في تشغيله تجريبياً، وفي الوقت نفسه تدرس توسيعه وذلك بعد زيادة المساحة السكنية وعدد السكان والاستثمارات بالعاصمة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حديث له في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت فعالياتها افتراضيا نهاية الأسبوع الماضي بالرياض بالزامن مع عدد من العواصم الأخرى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، بينما هي اليوم من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، كما يستهدفون أن يصلوا بعدد السكان من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في 2030، وفي الوقت ذاته يستهدفون أن تكون الرياض من أكثر المدن تميزا في العالم من حيث الحياة فيها، والسياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر.

وأضاف أن مدينة الرياض لها مميزات خاصة بها، فهي تشكل أكثر من 50% من الاستثمارات غير النفطية في المملكة، وأن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بنسبة 30% من باقي مدن المملكة، وتكلفة التطوير العقاري والبنى لتحتية أقل بنسبة 29% من باقي مدن المملكة.