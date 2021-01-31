شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يحذر من مراكز خدمة وهمية: تُدمر الأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من مراكز الصيانة الوهمية الخاصة بماركات وشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدًا أن الإعلانات المنشورة على بعض القنوات الفضائية غير الشهيرة لمراكز وهمية وتعرض المواطنين للنصب.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة، إن مراكز وهمية تضع إعلانات على قنوات عدة، لماركات شهيرة في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، وهذه الشركات لا تعلم شيء عن تلك المراكز، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من الشركات المصنعة بمعاناتها من استمرار إعلانات هذه المراكز رغم أنها ليس لها علاقة بالشركات.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر استضافة رئيس الرقابة الصناعية اللواء عبدالرؤوف الأحمدى لمناقشة هذه المشكلة الصعبة، لأنها تؤثر على سمعة الشركات أمام المستهلكين.

وأشار رئيس الغرفة الهندسية، إلى أن المراكز الوهمية تعرض المواطن للنصب، لأنه يدفع رسوم كبيرة في خدمة غير معتمدة، ويمكن أن يعرض الأجهزة التي لديه للتلف نتيجة استخدام خامات غير أصلية وتعرض الأجهزة للتدمير والتلف مع الوقت، ويجب أن يتأكد المستهلك أن مركز الخدمة الذى يتعامل معه، هو مركز الشركة نفسها وليس وسيط.