شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 31-1-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قال إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتأكيد على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين فى المقام الاول.

وأضاف "عبد الحكيم "، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التى تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين.