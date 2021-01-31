شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء فنادق الوادى الجديد من رسوم إعادة التشغيل والاشتراكات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزى، بإعفاء فنادق الوادى الجديد، من رسوم إعادة التشغيل وكذلك تأجيل سداد الاشتراكات المستحقة عليهم للغرفة من سنة 2011 حتى الآن، نظرا للظروف السيئة التى تمر بها فنادق الوادى الجديد.



وأكدت الغرفة فى تقريرها السنوى، أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء بلغت 86 فندقا في 15 مقصد سياحي، بطاقة فندقية تبلغ 25 ألف غرفة بما يزيد عن 10% من إجمالي الطاقة الفندقية فى مصر.

وأضافت الغرفة، أن برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما لتسويق قطاع الفنادق المصري ورفع قدرته التنافسية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة في جمهورية مصر العربية علما بأنه قد تم الإعتراف بالمعايير المستخدمه به دولياً من جانب المجلس العالمي للتنمية المستدامة (GSTC).

وأشارت " الغرفة " فى تقريرها إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية التى يتعرض لها القطاع، إلا أن البرنامج لا يزال يتلقى طلبات للالتحاق من قبل عدد من الفنادق للحصول على الشهادة، ومراعاة للظروف الحالية تم إرجاء تجديد صلاحية الشهادة للفنادق التى تنتهى شهادتها فى العام الحالى حتى 30 يونيو 2021.



وتقوم إدارة البرنامج حاليا بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للإستفادة من بعد عناصر الدعم الفنى لتفعيل السياحة البيئية، كما تعمل الغرفة حاليا مع بعد شركاء العمل الدوليين على مشروع تجريبي لإنشاء موقع الكتروني يهدف لتيسير عملية التفتيش على الفنادق الكترونياً و كذلك وضع تصنيف مميز للفنادق الحاصلة علي الشهادات البيئية علي مواقع البحث العالمية، وتهدف الغرفة إلى الاستمرار فى التوسع فى ملف السياحة المستدامة حتى تستطيع تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقي فور التعافى من الأزمة الحالية.