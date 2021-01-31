شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع ثبات مستوى المقاومة المحوري 43.20، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.36% بما يعادل -0.15 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 39.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 43.20 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.30 ومستوى المقاومة 43.20.