شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة ولكنها طفيفة بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.52، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 25.04 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 24.50.