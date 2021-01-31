شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.58، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.11% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 20.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.20 ومستوى المقاومة 21.30.