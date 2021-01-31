شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جدوى ريت (4332) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم إلى مستوى الدعم الحالي 7.27، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.89 إلى 9.5)، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.55% بما يعادل -0.04 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 7.27، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 6.66 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.50.