شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدوائية (2070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.13 بما يعادل 0.05 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 39.50، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 41.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.45 ومستوى المقاومة 40.00.