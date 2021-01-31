شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى 7.22، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.84 إلى 9.46)، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.01 نقطة، وقد جاء هذا التراجع قليلاً نتيجة محاولة السهم لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.22، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 6.61 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.33.