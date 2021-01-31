شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يرتفع بتأثير دعم مهم – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم وقت اللياقة (1830) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المهم 73.00، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، أمام الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 73.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 80.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 76.60.