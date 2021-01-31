شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 22.901 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ولكن أمام ذلك تستمر الإشارات السلبية بالتوارد من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.