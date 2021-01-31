شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..كم ستوفر عند تحويل سيارتك للغاز بدلا من البنزين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود العديد من الفوائد والآثار الإيجابية وذلك باعتبار أن تكلفة الحصول علي الغاز أقل من بكثير من الاعتماد علي الوقود السائل "البنزين"، والتي تصل تقريبا إلى أكثر من الثلثين وفيما يلي حجم الوفر المحقق من عمليات تحويل السيارات للغاز مقارنه بالبنزين والتي كانت كالتالى..

يذكر أن وزارة البترول تسعي جاهده في التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز بنزين"، حيث تم خلال عام 2020 تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.