شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مياه وصرف ومرافق بمليار جنيه في مركز ادفو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير القرى المصرية ضمن برنامج حياة كريمة مشروع قومى يستهدف النهوض بالمستوى المعيشى والاقتصادى لنحو 58 مليون مصرى، يعيشون فى الريف تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار كشف المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة ستنفذ مشروعا كبيرا يضم 8 قرى بمركز ادفو محافظة أسوان في إطار الاهتمام الكبير من الدولة بتنمية الصعيد .

أضاف المهندس أحمد أبو شبانة لـ" الخليج 365" أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ،ومحطات معالجة لـ8 قرى بالمركز، بما يضمن توصيل الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين المحرومين منها، وذلك بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه.

ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظ وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما يستهدف المشروع الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة من خلال التحول الرقمى ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.