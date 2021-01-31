شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 103 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يوليو من عام 2017، مستقرا أعلى مستوى مقاومته السابق عند 100 فلس، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 120 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 95 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 99.0 بينما مستوى المقاومة هو 105.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد