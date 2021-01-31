شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 31.80 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 31فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 37 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 31 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.8 بينما مستوى المقاومة هو 32.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد