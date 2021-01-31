شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير عند 300 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل حيث اغلق عند مستوى290 فلس الخميس الماضي، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 260 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 285 بينما مستوى المقاومة هو 294 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط