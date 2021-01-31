شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 530 فلس نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 520 فلس كمستوى أول ثم 490 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 570 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 523.0 بينما مستوى المقاومة هو 539.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط