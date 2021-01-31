شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE)يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 105 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 112.7 بينما مستوى المقاومة هو 115.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط