الاقتصاد

مزايا (MAZAYA) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 31-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 59.90 فلس، وهو أدني مستوى يصل ا ليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 57.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 60.3 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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