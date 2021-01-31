شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 59.90 فلس، وهو أدني مستوى يصل ا ليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 57.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 60.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط