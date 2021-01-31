شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم في الأجل القصير، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 65.90 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 61 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65.1 بينما مستوى المقاومة هو 66.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط