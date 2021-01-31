شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 180فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 167 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 188 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 179.3 بينما مستوى المقاومة هو 181.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط