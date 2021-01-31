شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1.82 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.70 ريال كمستوى أول ثم 1.55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط