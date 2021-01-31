شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 22.50 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 22 فلس، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 26 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22 بينما مستوى المقاومة هو 23.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد