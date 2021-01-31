شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6284 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 6250 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة الحالي عند 6450 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,266 وبين مستوى المقاومة هو 6,303 نقطة